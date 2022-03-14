Появились первые спутниковые снимки повреждений на острове Змеиный

В Maxar Technologies сделали первые спутниковые снимки повреждений на украинском острове Змеиный в Черном море в результате ударов российского военного корабля, стоящего на якоре возле острова.

Снимок, сделанный в воскресенье, является первым четким изображением острова с тех пор, как он подвергся бомбардировке в начале российского вторжения в Украину, пишет CNN.

"Корабль в открытом море Maxar идентифицировал как десантный корабль класса Ropucha", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали воина-автора крылатой фразы "Русский военный корабль, иди нах*й"

Автор: Maxar Technologie Снимок является первым четким изображением острова

24 февраля украинские власти сообщили, что российские войска захватили украинский остров Змеиный. К острову подошли два российских военных корабля, крейсер "Москва" и патрульный корвет "Василий Быков", которые предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, которые были размещены на острове, сдаться. Они отказались.

Остров Змеиный в Черном море захватили российские оккупанты. Обнародовали аудиозапись переговоров украинских пограничников и российских захватчиков. Морские пехотинцы и пограничники с острова Змеиный живы и находятся в плену.