Появилась реакция пограничников на возвращение Саакашвили

Пограничники пустят Саакашвили в Украину. Фото: Etcetera

Пограничники пустят в Украину экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство.

"Пограничная служба будет выполнять законодательство Украины, в котором говорится о том, что гражданина Украины не могут не пропустить в Украину", - заявили в пресс-службе ГПСУ, передает Укринформ.

В ведомстве отметили, что Госпогранслужба действует в рамках действующего законодательства, согласно которому граждане Украины ни при каких обстоятельствах не могут быть ограничены в праве въезда на территорию Украины.

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"Есть указ президента, и поэтому у пограничников не будут возникать вопросы", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Президент Владимир Зеленский вернул гражданство бывшему председателю Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 28 мая.