Появилась официальная информация о состоянии Сенцова

Российские власти официально сообщили состояние Сенцова. Фото: Commen

Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила официальный ответ о состоянии политзаключенного Олега Сенцова.

Письмо удалось получить после 2 отказов. Фотокопию документа от руководителя Совета при президенте РФ уполномоченный по правам человека в Украине опубликовала на своей странице в Facebook.

"Офис уполномоченного РФ еще утром опроверг эту информацию, впрочем, отказался предоставить какие-либо письменные доказательства. Так же отказался и уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. И только сейчас пришло письмо от руководителя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова ", - отметила Денисова.

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В письме написано, что Сенцов находится под "постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где отбывает наказание" и его состояние "оценивается как удовлетворительное".

"Каждый день его осматривают медики, проводят клинико-лабораторные исследования. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение возникновения осложнений. Фактов отказа Олега Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано", - говорится в документе.

Украинский рыбаков, которых россияне задержали у берегов аннексированного Крыма, запугивали и наставляли на них автоматы. Об этом рассказали родственники задержанных на встрече с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.