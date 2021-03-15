Повысили штрафы за пьяное вождение - когда начнут действовать

Срок лишения права управления транспортным средством плюсуватиметься. Фото: pixabay.com

В Украине увеличили штрафы за нарушение правил дорожного движения.

В частности, повысили сумму наказания для пьяных водителей, рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на брифинге МВД.

Новые правила вступают в действие с 17 марта 2021 года. Денежное и административное наказание будут применять в случае таких нарушений:

- вождение авто в нетрезвом виде, которое зарегистрировано впервые - 17 тыс. грн, раньше - 10 200 грн, с лишением права управления на 1 год;

- вождение авто в нетрезвом виде, которое зарегистрировано во второй раз в течение года - 34 тыс. грн, ранее - 20 400 грн, с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такового или административный арест на 10 суток;

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- вождение авто в нетрезвом виде, которое зарегистрировано в третий раз в течение года - 51 тыс. грн с лишением права управления на 10 лет и административным арестом на 15 суток, а также безвозмездное изъятие транспортного средства;

- употребление алкоголя или лекарственных препаратов или других препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции водителя, после совершения ДТП - 34 тыс. грн, ранее - 20 400 грн.

Кроме этого, срок лишения права управления транспортным средством будет плюсоваться.

Минимальный штраф повысили до 510 грн. Пешеходам, переходящим дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн.