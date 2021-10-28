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четверг, 28 октября 2021 15:11

"Повредили шейный отдел" - мать просит помощи на лечение сына

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Автор: Фото предоставлено Аллой Курило
  У 11-летнего Артура Курило из Львова есть ДЦП. На послеоперационную реабилитацию в центре Вернигора в Модричах не хватает 25 тыс.грн.
У 11-летнего Артура Курило из Львова есть ДЦП. На послеоперационную реабилитацию в центре Вернигора в Модричах не хватает 25 тыс.грн.

У 11-летнего Артура Курило из Львова ДЦП. Нуждается в очередной реабилитации в центре "Вернигора" в Модричах. Стоимость курса - 95 тыс. грн. Большая часть суммы собрана. Не хватает 25 тыс. грн.

"Причиной ДЦП у сына является родовая травма. Но ребенка выписали как здорового. А в полгода мы заметили, что не может нормально держать голову и плохо сидит. Мы обращались к неврологу. Он сказал: что-то говорить рано, надо подождать, когда исполнится 1 год. Назначил лечение и массаж. Но изменений не произошло и в год диагностировали ДЦП. С тех пор мы возим Артура на реабилитации. Интеллект сына сохранен, он все понимает,- рассказала Gazeta.ua мать Алла Курило. - Весной сыну на правом бедре вставили имплант. Теперь может безболезненно стоять в вертикализаторе, спать. Но нужна восстановительная реабилитация в центре "Вернигора" в Модричах. Стоимость курса составляет 95 тысяч гривен. Благодаря неравнодушным людям нам удалось собрать большую часть суммы. Не хватает 25 тысяч гривен, чтобы нас могли принять на реабилитацию. Мне крайне тяжело без поддержки и без родных. Пять лет назад умер отец Артура. Поэтому вынуждена снова просить людей. Врачи говорят, у Артура есть все шансы, чтобы мог себя обслуживать".

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Реквизиты для помощи:
карточка Приватбанка: 4149 4993 4425 1085 (Курило Алла Александровна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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