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воскресенье, 04 апреля 2021 10:16

"Поворот преступления: полицейские на автомобилях нашли автомобиль полицейского"

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&quot;Поворот преступления: полицейские на автомобилях нашли автомобиль полицейского&quot;
Смертельные травмы от авто получил местный житель. Фото: zt.npu.gov.ua

За прошедшие сутки в селе Малиновка, Житомирской области, правоохранители обнаружили на дороге тело умершего мужчины. Смертельно травмированным оказался местный житель 1974 года рождения.

Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

Благодаря собранным на месте происшествия вещественным доказательствам следственно-оперативной группе удалось установить марку и цвет машины.

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"В течение ночи проверяли автомобили марки "Шкода" зеленого цвета и их владельцев относительно причастности к указанной ДТП. В результате на одной из улиц г. Малина был обнаружен автомобиль с характерными механическими повреждениями. Во время проверки его владельца установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения полиции, 1988 г.р., который с 1 апреля был откомандирован в Управление уголовного розыска ГУНП", - говорится в сообщении.

По поводу данного преступления начато служебное расследование. Санкция статьи за указанное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

В Запорожье произошла смертельная авария. Столкнулись Renault Duster и ВАЗ. Водитель последнего погиб на месте.

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