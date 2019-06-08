Поваленные деревья, подтоплены дома и дороги: показали последствия бури

Тернопольская и Ровенская области пострадали от сильных ливней и шквального ветра.
Грозы обрушились на западные регионы 7 и 8 июня, передает Обозреватель.
Во многих населенных пунктах ветер повалил деревья на тротуары и дороги. В самом Тернополе всего за полчаса проливного дождя затопило много улиц.
"Озера" образовались на улицах Живова, Воссоединения. Кроме того, из-за дождя подтопило торговые центры города.
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В частности, город Острог практически затопило дождем.
Украинский фотограф Александр Сивенко опубликовал кадры бури, бушевавшей в Одесской позапрошлой ночью. Фотографу удалось поймать момент молнии над морем около 4:00 ч. Снимки сделал в селе Фонтанка.
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