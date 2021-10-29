"Пострадала от мошенников" – волонтер просит помощи на лечение учительницы

Автор: Фото предоставлено Тарасом Корниенко 51-летняя Тамара Черкасова из города Ватутино Черкасской области перенесла операцию по вживлению эндопротеза. Причиной был асептический некроз головки левого бедра, осложненный коксарторозом. На послеоперационную реабилитацию требуется помощь.

51-летняя Тамара Черкасова из города Ватутино Черкасской области требует 3-месячной реабилитации. Женщина перенесла операцию по вживлению эндопротеза вследствие асептического некроза головки левого бедра, осложненного коксарторозом. Нужна помощь.

"Тамара Александровна моя бывшая учительница украинского языка и литературы. Ситуация со здоровьем осложнилась после ковида. Потребовалось срочное обследование и операция. На все нужно было более 150 тысяч гривен. Часть суммы семья собрала самостоятельно, а около 75 тысяч гривен благодаря нынешним и бывшим ученикам, родителям и неравнодушным людям. За несколько дней до операции Тамара Александровна пострадала от мошенников, пытавшихся снять с кредитки 22 тысяч гривен. Ее муж успел перевести деньги дочери, а она опрокинула их на другой банк, а затем сняла по частям. Мошенники Тамаре Александровне угрожали, мол, они "ошибочно перевели ей 22 тысячи". Угрозы не прекратились даже в присутствии полиции. На все ее обращения по поводу ситуации на открытых сайтах Привата - никакой реакции. Что удивительно, как и сам тот факт, что мошенники отключили личный банковский номер телефона, о котором вообще никто не знал. Мошенникам все же удалось с карты украсть 4 тысячи гривен. Открыто криминальное введение, присоединилась киберполиция и СБУ. "Сбор" не пострадал", – рассказывает Gazeta.ua волонтер Тарас Корниенко.

18 октября Тамару Черкасову прооперировали. Ей нужна помощь на 3-месячную реабилитацию.

"Нужно подсобирать еще 15 тысяч гривен. Так случилось, что муж Тамары Александровны тоже на больничном с пневмонией. Так что средства негде взять. Карты Тамары Александровны пока не разблокированы. А новые оформить она не может. Поэтому даем реквизиты карточки ее дочери. Будем бесконечно благодарны людям за любую помощь", – говорит Тарас Корниенко.

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Реквизиты для помощи:

Приватбанк

Счет: 26208771262541

IBAN: UA433052990000026208771262541

МФО: 305299

Приватбанк: 4149 4991 1946 7353 (дочь Черкасова Анна Викторовна).