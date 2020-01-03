Пост Ульяны Супрун о Степане Бандере забанили

Супрун считает, что Facebook не справляется с озвученной миссией, а его политика стала инструментом в гибридной войны Фото: Цензор.НЕТ

Facebook скрыл пост бывшей и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун через цитату лидера ОУН Степана Бандеры.

"Вчера служба поддержки фейсбук сообщила мне, что сообщение о Степане Бандере, где я приняла несколько его цитат, скрытый за" нарушение стандартов сообщества по "hate speech / пропаганду ненависти" ", - написала она, опубликовав ссылку на свое сообщение, пишет Цензор. НЕТ.

"В заметке от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества. Но это не помешало заблокировать сообщение, набравший более чем 6000 распространений и охватил более полумиллиона читателей. В это же время в соцсетях спокойно продвигают свою адженду реальные пропагандисты ненависти, но их правила сообщества фейсбук-то не касаются ", - написала бывшая глава Минздрава Украины.

Супрун считает, что Facebook не справляется с озвученной миссией, а его политика стала инструментом в гибридной войны.

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"Отслеживание hate speech с помощью искусственного интеллекта и неумение качественно анализировать контекст - почти любой критический пост сегодня может исчезнуть при желании владельцев ботоферм или поджигателей ненависти", - сказала она.

В столице прошло факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры. Участники шествия собрались в парке Шевченко. От памятника Кобзарю они прошли до здания КГГА на Крещатике, сообщает Цензор. В полиции сообщили, что в шествии приняли участие около 1000 человек. Общественный порядок обеспечивали 250 правоохранителей, нарушений не было.