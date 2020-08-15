Посольство США передало правоохранителям средства защиты

Органы получили средства индивидуальной защиты от коронавируса. Фото: pexels.com

Посольство США в Украине передало украинским правоохранительным органам средства индивидуальной защиты от коронавируса на около $ 250 тыс.

Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

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"В рамках нашей международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал средства индивидуальной защиты от Covid-19 нашим украинским партнерам из Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.

В Сенат США внесли законопроект о ежегодном выделении Украине $300 млн военной помощи. Как пишет "ЕС" со ссылкой на Reuters, документ представлен республиканскими и демократическими лидерами сенатского Комитета по иностранным делам.