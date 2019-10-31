Посольство Израиля возобновляет работу в Украине

1 ноября в Украине заработает посольство Израиля. Фото: Prm

Посольство Израиля в пятницу, 1 ноября, возобновит работу в Украине.

Об этом сообщается на странице дипведомства в Facebook.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу Посольства на постоянной основе", - говорится в сообщении.

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Ранее посольство Израиля объявило о закрытии дипломатической миссии в Украине. Таким образом дипломаты начали забастовку