Посол США требует уволить Холодницкого

Посол США в Украине Мари Йованович призвала уволить главу САП Холодницкого. Фото: Daily

Посол США в Украине Мари Йованович призвала украинское руководство уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

По словам дипломата, это нужно сделать потому, что он "был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым о том, как избежать ответственности", сообщает пресс-служба посольства.

"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти дела", - заявила Йованович.

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Главы НАБУ и ГПУ Артем Сытник и Юрий Луценко подали жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров о совершении Холодницким дисциплинарных проступков и попросили комиссию рассмотреть вопрос о снятии его с должности. Жалоба поступила после того, как были обнародованы аудиозаписи, на которых Холодницкий подстрекал свидетеля к даче ложных показаний, а также предупреждал подозреваемых о предстоящих обысках. 26 июля КДКП не уволили с должности Холодницкого, но признала обоснованными жалобы о дисциплинарных нарушениях. Его подозревали во вмешательстве в следствие.