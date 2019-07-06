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суббота, 06 июля 2019 20:40

Посол Литвы в Украине-Ляшко: Нет другого пути, как мобилизовать европейцев вокруг Украины
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Накануне саммита Украина-ЕС лидер Радикальной партии Олег Ляшко встретился с послом Литвы в Украине Марюс Януконис. Вместе с народным депутатом Георгием Логвинским, который идет в парламент под №12 в избирательном списке РПЛ, политик вручил благодарность литовской делегации в ПАСЕ, которая вместе с Украиной заявила о намерении выйти из организации после возвращения России. В ответ посол отметил жесткую позицию Олега Ляшко в Страсбурге и поддержал его намерение консолидировать силы для противодействия российской агрессии в Европе.

"Вы знаете, что Литва всегда была на стороне Украины. Мы поддерживали и будем политически поддерживать Украину в любых форматах. Эта благодарность, прежде всего, не для меня, а для членов нашей делегации в ПАСЕ, которые очень активны. Также мы знаем, что очень активная и ваша парламентская делегация в Страсбурге и действительно мы показали совместные усилия. Конечно, не хватает у нас союзников и надо привлекать других. Это значит, что у нас много работы, но нет другого пути, как мобилизовать европейцев вокруг Украины" - сказал Посол Литвы в Украине.

Олег Ляшко убежден, только совместными усилиями всех европейских стран можно остановить российскую агрессию в Украине и Европе в целом.

"Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это победа Путина, который фактически разъединил Европу пополам. На часть стран, которые остались верными принципам и идеалам, и часть стран, которые, к сожалению, соблазнились на деньги и российский газ. Я пытаюсь убедить европейцев, что борьба украинцев за свою независимость - это, в том числе, и борьба за мир в Европе. Но мир в Европе возможен только за счет того, что мы будем защищать принципы и идеалы, будем общими. Однако выводы из событий в ПАСЕ должны нас научить одному - мы надеемся только на собственные силы. Сильная экономика, сильная армия, сильная страна, достойная жизнь каждой украинской семьи - вот ключ к восстановлению мира и возвращения территорий", - подчеркнул лидер РПЛ.

После встречи Олег Ляшко обратился и к президенту Украины. Считает, саммит Украина-ЕС, который пройдет в Киеве - подходящая площадку для того, чтобы объединить Европу против России.

"Президент Украины должен не надеяться, что кто-то за него сделает его работу. Президент Украины должен на любой международной площадке, в том числе, и на саммите Украина-ЕС, который состоится 8 июля, жестко, беспринципно, бескомпромиссно и без отступления отстаивать национальные интересы Украины. Мы не можем сдавать национальные интересы Украины, потому что это жизнь украинцев, это будущее украинцев, это безопасность нашего государства и благосостояние украинских семей. Поэтому и на экономическом фронте, и на военном фронте надо стоять на своем, потому что от этих решений зависит жизнь и судьба украинцев", - подытожил Ляшко.

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