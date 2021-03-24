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среда, 24 марта 2021 03:14

Последствия Covid-19. Сильный голод ожидает 20 стран мира - ООН

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Последствия Covid-19. Сильный голод ожидает 20 стран мира - ООН
Человечество ожидает голод. Фото: Reuters

Более 34 миллионов человек во всем мире находятся на грани острой нехватки пищи.

"Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия возглавляют список из 20 стран и сталкиваются с катастрофическим уровнем острого голода. Некоторые семьи в районах Южного Судана и Йемена уже испытывают голод или находятся под угрозой голодной смерти", — говорится в совместном докладе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы.

Большинство пострадавших стран находятся в Африке, но голод будет резко расти в большинстве регионов мира. В списке ООН - Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуэла, Ливан, Сирия и Афганистан.

"Мы видим, как на наших глазах разворачивается катастрофа. Голод, вызванный конфликтом и подпитываемый климатическими потрясениями и пандемией Covid – 19, стучится в двери миллионов семей",- сказал Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы.

Из-за этого для борьбы с голодом необходимо увеличить поставки гуманитарной помощи, предоставить регионам засухоустойчивые семена, восстановить водозаборные сооружения и внедрить схему оплаты труда наличными.

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Благодаря перспективам масштабной вакцинации и дополнительным финансовым вливаниям в экономику США мировой ВВП растет быстрее, чем прогнозировали.

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