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понедельник, 27 сентября 2021 07:30

Последний понедельник месяца порадует украинцев теплом

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Последний понедельник месяца порадует украинцев теплом
В Черновцах в понедельник-небольшая облачность, днем до +18°С. Фото: pixabay.com

Неделя в Украине начнется с тепла. В большинстве областей ожидается небольшая облачность, без осадков. Небольшие дожди могут пройти лишь на крайнем востоке.

Температура воздуха не будет слишком высокой, в течение дня максимально предусматривается в пределах +14...19°С, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем будет достигать +15°С.

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Днем воздух прогреется до +18°С.

В Луцке, Хмельницком, Тернополе и Ровно - небольшая облачность с прояснениями, днем ожидается +16°С.

В Ивано-Франковске сегодня также будет несколько облачно, днем термометры покажут +19°С.

В Ужгороде 27 сентября столбики термометров будут доходить до +25°С, будет облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, днем до +18°С.

В Виннице и Житомире воздух сегодня прогреется до +15°С. Будет пасмурно.

В Черкассах будет сухо, ожидается небольшая облачность. Температура днем составит +16°С.

В Кропивницком дневная температура тоже достигнет +16°С, будет облачно с прояснениями.

В Полтаве также пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха будет в пределах +9...14°С.

В Одессе и Херсоне 27 сентября - небольшая облачность, температура днем составит +18°С.

В Запорожье и Николаеве сегодня будет сухо и облачно. Днем до +17°С.

В Харькове и Сумах сегодня температура воздуха составит +6...15°С, сухо и облачно с прояснениями.

В Днепре температура днем ожидается в пределах +16°С. Будет пасмурно.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +7...16°С.

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С понедельника и до следующих выходных - с 27 сентября по 3 октября - в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды. То есть, существенных осадков не предвидится. Будет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей и сухой погоды. 28 сентября также будет без осадков, только в восточной и северо-восточной части местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с.

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