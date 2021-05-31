Последний день весны: сегодня рискуем нажить врагов

Сегодня нельзя рубить деревья. Фото: slovoidilo.ua

31 мая чествуют память святых отцов семи Вселенских соборов.

Вселенские Соборы - это собрание предстоятелей и представителей всех Поместных Церквей, призваны низложения ереси и утверждение истины вероучения, для установления правил, обязательных во всей Церкви, и для решения вопросов, имеющих общецерковную важность.

На этих Соборах присутствовали главы поместных Церквей или их официальные представители, а также весь епископат, который представлял свои епархии.

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Приметы и традиции

Если сегодня на дубах листья не полностью развернулись, то ожидали плохого урожая яровых раннего посева.

Пар от земли идет - к дождю.

Зозуля долго и без остановки кует - до наступления теплых дней.

Дождевое облако шумит - к граду и ветра.

В этот день нельзя рубить деревья, ведь 31 мая благодарят Феодота, который берег деревья и овсяные культуры. Нельзя чрезмерно веселиться. Не рекомендуется ссориться: ведь такая ссора может перерасти в вражде, которое навредит всем сторонам.

31 мая чтим память святого Феодота, живший в Анкире Галатийскую в III веке с Рождества Христова. Он был наделен особой чуткостью и добротой, воспитывал в себе содержание, покорял плоть духу, соблюдал пост и возносил молитвы Господу Богу.