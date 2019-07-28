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воскресенье, 28 июля 2019 09:16

После жары резкое похолодание: синоптик рассказала о погоде в начале августа

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После жары резкое похолодание: синоптик рассказала о погоде в начале августа
Жара еще несколько дней будет царить в Украине. В начале августа температура воздуха снизится. Фото - zik.ua

В воскресенье, 28 июля, по всей территории Украины будет жара. В южных областях воздух прогреется до + 29 + 34 градусов. На Черниговщине и Сумщине ожидается + 26 + 29 градусов. На остальной территории - + 26 + 32 тепла.

Дождей практически не будет, разве что вдоль Карпат и в Прикарпатье возможны локальные влажные грозовые очаги, сообщила синоптик Наталья Диденеко.

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В Киеве воскресенье ожидается солнечным, сухим и жарким, днем ​​предполагается + 28 + 31 градус. В начале августа температура воздуха постепенно снизится, по словам синоптика.

"29-30 июля еще попечет, 31 июля-1 августа начнется очередное похолодание. Так используйте выходные для загорания, купания или просто наслаждения в саду, потому что следующий уик-энд будет значительно свежее. 3-4 августа ориентировочно предполагается в Киеве всего + 22 + 24 градуса максимально ", - сообщила Диденко.

Со второй половины августа жары ждать не стоит. До конца лета будет + 19 ... 22 ° C и ниже, пройдет дождь.

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Дата
28
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