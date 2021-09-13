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понедельник, 13 сентября 2021 08:40

После выходных стало меньше Covid-заражений и смертей

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После выходных стало меньше Covid-заражений и смертей
Всего в Украине провели более 12,2 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 1205 новых больных коронавирусом. Из них детей – 149, медработников – 23.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 317 824 лица. Умерли 54 360 пациентов, из них 18 – за последние сутки. Выздоровели 2 221 868 человек, за последние сутки – 758, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 21 474 тесты на Covid-19. Из них методом ПЦР – 10 668, ИФА – 1659. Также сделали 9147 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,2 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 166 случаев;
Винницкая область - 44 случая;
Волынская область - 79 случаев;
Днепропетровская область - 60 случаев;
Донецкая область - 18 случаев;
Житомирская область - 88 случаев;
Закарпатская область - один случай;
Запорожская область - 18 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 случай;
Киевская область - 29 случаев;
Кировоградская область - семь случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Львовская область - 86 случаев;
Николаевская область - 45 случаев;
Одесская область - 56 случаев;
Полтавская область - пять случаев;
Ровенская область - 13 случаев;
Сумская область - 25 случаев;
Тернопольская область - 148 случаев;
Харьковская область - 45 случаев;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - четыре случая;
Черкасская область - 42 случая;
Черновицкая область - 120 случаев;
Черниговская область - 15 случаев.

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Мутировавший коронавирус Delta действует на людей иначе, чем предыдущие штаммы. Он значительно мощнее и имеет новые симптомы. Штамм также поражает людей более молодого возраста, чем другие виды коронавируса.

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