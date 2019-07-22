После всего, что произошло за пять лет, трудно представить примирения с Россией - журналист

Сергей Гармаш: Нужно заявить, что не будем торговать суверенитетом в обмен на территории. Лучше оставить, как есть, чем привести войну оттуда сюда. Фото: Сергей Старостенко

Ни одна украинская власть не пойдет на возврат оккупированных территорий по российским правилам.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.

"Украинцы показали, что умеют защищать свою позицию. После всего, что произошло за пять лет, трудно представить примирение с Россией. Хотя пятая часть населения поддерживает пророссийские силы.

С другой стороны, когда вопрос встанет остро, можем пойти на определенные уступки, чтобы Россия не потеряла лицо. В Минских соглашениях не конкретизируется, какой именно особый статус должен быть. Можем предоставить, например, экономический или гуманитарный", - считает эксперт.

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Россияне требуют от нас прямых переговоров с "ДНР" и "ЛНР". Сегодня - это невозможно, отмечает он.

"Можем попробовать поговорить, если будет с кем, когда РФ заберет свои войска с наших территорий. Большинство боевиков убегут с ними. Переговоры будут иметь другой характер. Будем говорить об амнистии для людей, которые не совершили уголовных преступлений. Но эти территории не будут диктовать нам политику" , - объясняет Сергей Гармаш.

По его мнению, наша власть должна придерживаться линии, что на Донбассе живут украинские граждане.

"Они - жертвы российской агрессии и нашей власти, которая не смогла их защитить. Нужно заявить, что не будем торговать суверенитетом в обмен на территории. Лучше оставить, как есть, чем привести войну оттуда сюда", - добавляет журналист.

Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.