После вето Зеленского "Пласт" обратился к Раде

В организации хотят, чтобы закон приняли. Фото: "Рубрика"

Из закона о "Пласте" просят убрать норму о прямом государственном финансировании.

Руководители скаутской организации попросили об этом, чтобы президент мог подписать закон о государственной поддержке "Пласта", говорится на официальной странице "Пласта" в Facebook.

"Мы призываем парламент принять поправки в закон, изъяв из него нормы о прямом государственном финансировании", - говорится в сообщении.

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"Пластуны" заявили, что продолжат использовать механизмы финансирования для общественных организаций, такие как публичные прозрачные конкурсы.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не подписал закон о "Пласте" и рассказал, что в нем надо доработать.