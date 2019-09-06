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пятница, 06 сентября 2019 16:44

После вето Зеленского "Пласт" обратился к Раде

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После вето Зеленского &quot;Пласт&quot; обратился к Раде
В организации хотят, чтобы закон приняли. Фото: "Рубрика"

Из закона о "Пласте" просят убрать норму о прямом государственном финансировании.

Руководители скаутской организации попросили об этом, чтобы президент мог подписать закон о государственной поддержке "Пласта", говорится на официальной странице "Пласта" в Facebook.

"Мы призываем парламент принять поправки в закон, изъяв из него нормы о прямом государственном финансировании", - говорится в сообщении.

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"Пластуны" заявили, что продолжат использовать механизмы финансирования для общественных организаций, такие как публичные прозрачные конкурсы.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не подписал закон о "Пласте" и рассказал, что в нем надо доработать.

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Дата
06
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