После вакцинации от Covid-19 внезапно умерла военная

В Одесской области умерла военная. Фото: Reuters

В Одесской области во внеслужебное время и вне воинской части внезапно потеряла сознание военнослужащая по контракту, а медики не смогли ее реанимировать.

Женщина страдала гипертонической болезнью, а на днях вакцинировалась от Covid-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ

В ближайшее время ее должны быть привлечь к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от коронавируса.

Прививки сделала опытная мобильная бригада по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23.03 жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью.

"Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24.03. О ее результатах будет сообщено дополнительно. Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей", говорится в сообщении.

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Для выработки коллективного иммунитета от коронавируса в Украине нужно сделать прививки 70% населения страны. Это почти 30 млн человек.