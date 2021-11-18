"После такой операции ребенок меняется на глазах" - мать на лечение сына молит о помощи

Автор: Фото предоставлено Марией Кошубой 9-летнему Марьяну Кашубе из села Довголука Стрийского района во Львовской области нужна пересадка стволовых клеток. У мальчика - детский аутизм тяжелой формы. Стоимость операции составляет около $15 тыс.

У 9-летнего Марьяна Кашубы из села Довголука Стрыйского района Львовской области детский аутизм тяжелой формы. Ему необходима пересадка стволовых клеток. На операцию нужно около $15 тыс.

"Марьянчик до 2 лет рос как обычный ребенок. А потом мы стали замечать, что не реагируют на свое имя, не показывает, что хочет. Любил сидеть на одном месте, – рассказывает Gazeta.ua мать Мария Кашуба. – Мы обратились к врачам. Обследование показало задержку психоречевого развития. Ходил в садик. Там занимался с логопедом, дефектологом. Но ближе к 4 годам добавился еще и аутизм. Причин никто не знает. Врачи говорят, нужна пересадка стволовых клеток. Я общалась с родителями таких детей, они говорят, что после такой операции ребенок меняется на глазах. Хорошо реагирует на окружающий мир, начинает говорить. Восстанавливается за 2 месяца. Такую операцию производят в Грузии. Нам нужно собрать около 15 тысяч долларов. Плюс нужны деньги на перелет в обе стороны, проживание и питание. Мой муж на инвалидности по эпилепсии. Последствия высокой температуры в младенчестве. Обследовали детей, им заболевание папы не передалось. У нас есть еще 12-летняя дочь. Богдана мечтает, чтобы Марьянчик мог играть с друзьями, а не только с ней за руку ходить".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 9720 0058 (Кашуба Мария Ивановна).