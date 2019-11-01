После Нового года тех, кто поддерживает Зеленского станет намного меньше - Волох

Можем не заметить, как начнем вспоминать 2014 как время благосостояния и безопасности. Фото: Тарас Подолян

Мы не выполняем бюджет. И нет никаких альтернатив, если с 1 января 2020 не будет транзита газа.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бизнесмен и публицист Карл Волох.

"Речь идет про заложенные в бюджет три миллиарда долларов, которые могут не прийти. Наши заклятые партнеры россияне выставляют неприемлемые условия для нового транзитного контракта. Есть большая вероятность, что договора не будет. А он был основной статьей дохода для Нафтогаза, который дает 16 процентов поступлений в бюджет", - объясняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох

По словам бизнесмена, люди, которые проголосовали за Зеленского, месяц назад еще не были готовы признать свою ошибку. Надо пережить Новый год, посмотреть на экономику.

"Тех, кто думает, что мы движемся в правильном направлении, станет меньше. Я настроен пессимистично. Можем не заметить, как начнем вспоминать 2014 как время благосостояния и безопасности. Даже при Януковиче не было такого острого ощущения, что страна падает в пропасть. Тогда не было войны", - добавляет Карл Волох.

Полное интервью с Карлом Волохом читайте в журнале "Країна" от 31 октября.