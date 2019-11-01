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После Нового года тех, кто поддерживает Зеленского станет намного меньше - Волох

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После Нового года тех, кто поддерживает Зеленского станет намного меньше - Волох
Можем не заметить, как начнем вспоминать 2014 как время благосостояния и безопасности. Фото: Тарас Подолян

Мы не выполняем бюджет. И нет никаких альтернатив, если с 1 января 2020 не будет транзита газа.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бизнесмен и публицист Карл Волох.

"Речь идет про заложенные в бюджет три миллиарда долларов, которые могут не прийти. Наши заклятые партнеры россияне выставляют неприемлемые условия для нового транзитного контракта. Есть большая вероятность, что договора не будет. А он был основной статьей дохода для Нафтогаза, который дает 16 процентов поступлений в бюджет", - объясняет он.

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По словам бизнесмена, люди, которые проголосовали за Зеленского, месяц назад еще не были готовы признать свою ошибку. Надо пережить Новый год, посмотреть на экономику.

"Тех, кто думает, что мы движемся в правильном направлении, станет меньше. Я настроен пессимистично. Можем не заметить, как начнем вспоминать 2014 как время благосостояния и безопасности. Даже при Януковиче не было такого острого ощущения, что страна падает в пропасть. Тогда не было войны", - добавляет Карл Волох.

Полное интервью с Карлом Волохом читайте в журнале "Країна" от 31 октября.

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