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четверг, 21 ноября 2019 13:28

После морозов в Украину вернется тепло

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После морозов в Украину вернется тепло
Синоптики передают о потеплении. Фото: apostrophe

Несмотря на минусовые показатели на столбиках термометров, синоптики обещают в ближайшее время возвращения относительного тепла. С ним придут и дожди.

Об этом на своей странице Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В частности, ночью на востоке страны -5 ...- 12 градусов, на Западе около нуля, а на Закарпатье до +6 градусов.

22 ноября днем ​​в Украине от 3 мороза до 3 тепла, на востоке местами до 5 градусов мороза, на Западе +1 ... + 5 градусов, на Закарпатье до +10 градусов.

"Осадков не будет - антициклон, разве что какая-то противная морось. Ветер удержится сильным, особенно на юго-востоке. Приазовья - очень осторожно!", - написала Диденко.

В Киеве в пятницу ночью обещают -4 ...- 7 градусов, днем ​​около нуля. 21 ноября вечером около -4 ...- 5 градусов. Сильный восточный ветер. Осадки существенные маловероятны.

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Потепление ориентировочно начнется за неделю, с 28-го ноября.

Что касается прогнозов на зиму 2020 года, то большинство погодных моделей показывают, что в Европе температуры будут выше нормы, и зима будет достаточно "мягкой"

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