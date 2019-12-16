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Порошенко внес 19 млн грн для освобождения из СИЗО киборга Дмитрия Марченко

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Порошенко внес 19 млн грн для освобождения из СИЗО киборга Дмитрия Марченко
Петр Порошенко внес 19 млн грн на освобождение киборга Марченко из СИЗО. Фото: eurosolidarity.org

Петр и Марина Порошенко присоединились к благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку киборга, генерала Дмитрия Марченко, который по надуманным обвинениям находится в СИЗО.

Как известно, суд назначил залог в размере 20 млн гривен. За три дня более три тысячи активистов собрали более миллиона гривен, все остальное необходимой суммы внесла семья Порошенко. Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" сообщил во время благотворительного концерта группы "Ot Vinta", передает пресс-служба политсилы.

"Кто-то ожидал, что в условиях тотального террора, организованного против волонтеров, добровольцев, наших воинов, защитивших Украины против российской агрессии, имена которых навсегда вписаны в историю Украины, нас сломают. Но мы не дадим им ни единого шанса нас сломать. Потому что правда с нами, Господь с нами", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также сообщил, что марафон по сбору средств начали три дня назад, поскольку до этого генерал Марченко отказался выходить под залог, пока его подчиненные находились в СИЗО. "Позиция настоящего офицера и генерала. И мы приняли это решение, когда мы добились в суде освобождения наших боевых побратимов", - отметил Порошенко.

"Есть святые вещи. Есть ДАП, есть имя "киборг". Их ничего не остановило. Так же, как не вздрогнула рука в ГБР, когда они подписывали возбуждения дела по Маруси Зверобой, по Федине. По морякам, которые пошли Керченским проливом. Или по моему приказу на контрнаступление, в результате которого украинская армия, добровольцы, волонтеры освободили две трети оккупированного Донбасса", - отметил Порошенко.

Петр Порошенко убежден, что главная цель преследований против патриотов - это попытка переписать героическую историю Украины последних 5 лет. "Их цель - не посадить Марченко или даже Порошенко. Их цель - переписать историю последних 5 лет нашей с вами страны. Потому что им не нравится эта история. А их настоящий мир - это реваншизм, путинизм, за волосы возвращения нашей Украины в кремлевское стойло. И сегодня мы здесь занимаемся не только увольнением Марченко. Мы защищаем Украину от попытки оболгать воинов, навязать другие ценности и обмануть людей", - отметил Петр Порошенко.

Порошенко также сообщил, что обстоятельства так называемого "дела Марченко", хорошо известны, и они свидетельствуют, что в них нет состава преступления. "Нет никакой вины, кроме попытки расправиться. Кто расправляется? Те, кто получают звонки из высоких кабинетов и получают политические заказы".

Петр Порошенко поблагодарил каждого, кто не остался в стороне от этой акции и присоединился к сбору средств. Он сообщил, что после того, как невиновность генерала Марченко будет доказана и залог вернется, эти средства будут потрачены на поддержку армии.

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