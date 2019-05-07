Президент Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардии Юрия Аллерова. Фото: Znaj

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.

Об этом говорится в указе номер 196 от 7 мая 2019 года, сообщает пресс-служба президента.

"Другим своим указом глава государства назначил исполняющим обязанности командующего Национальной Гвардии Николая Балана", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что по статье о "О Национальной гвардии Украины" командующий НГУ назначается и увольняется на должность президентом Украины по представлению Министра внутренних дел.

Ранее Петр Порошенко уволил командующего операцией Объединенных сил. Генерал-лейтенанта Сергея Наева заменит генерал-лейтенант Александр Сирский.