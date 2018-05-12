Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом

Петр Порошенко рассказал, сколько украинцов воспользовались безвизовым режимом с июня 2017 года. Фото: Bigplanet

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, сколько украинцов воспользовалась безвизовым режимом со странами ЕС.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Согласно иформации Петра Порошенка, право безвиза использували уже полмиллиона граждан.

"Безвизовым режимом со странами Европейского Союза, начиная с июня 2017, уже воспользовались полмиллиона украинцов!" - говорится в сообщении президента.

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Безвизовый режим Украины с государствами Европейского Союза начал действовать с 11 июня 2017 года. Благодаря получению безвиза Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ.