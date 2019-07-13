Порошенко рассказал, о чем Путин говорил с Зеленским

Путин согласился на переговоры с Зеленским, потому что Россия вынуждена выполнить решение Гамбургского суда. Фото: president.gov.uа

Президент России Владимир Путин согласился на телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждение встречи в нормандской формате. Потому что Россия вынуждена выполнить решение Трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге. Он обязал Кремль освободить незаконно захваченных в Азовском море граждан Украины

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в прямом эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Я знаю, что предметом переговоров была подготовка к очередному заседанию Нормандского формата. Путин так легко согласился на переговоры с Зеленским, потому что по моей информации Россия обязана, вынуждена выполнить решение Гамбургского суда по освобождению наших моряков. Они сейчас делают шаги, чтобы сохранить лицо. на 90% есть надежда ... на возвращение наших героев из тюрем Москвы. 24 украинских военнослужащих, которые стали жертвами агрессии Российской Федерации в Керченском проливе. Мне все равно, кто получит от этого дивиденды. Для меня принципиальная позиция, чтобы наши ребята вернулись домой ", - подчеркнул Петр Порошенко.

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"По остальным позициям завтра состоится заседание на уровне дипломатических советников во Франции, я и твердо убежден, что после выборов заседание в нормандской формате должны состояться в ближайшее время. Другого формата просто не существует", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

11 июля состоялся первый телефонный разговор Зеленского с Путиным.