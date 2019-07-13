Порошенко рассказал, о чем Путин говорил с Зеленским

 
Ексклюзивы
1/5
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2169
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
1 Просмотров: 864
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 522
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 288
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1557
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1512
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5176
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 918
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 576
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 945
Фото
Все фото
6
13
4
5
8
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
Стартовал Одесский кинофестиваль: фото с красной дорожки
Стартовал Одесский кинофестиваль: фото с красной дорожки
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
Помощник священника застрелил собаку на глазах владельцев
Помощник священника застрелил собаку на глазах владельцев
Кандидат в депутаты любит позировать с убитыми животными
Кандидат в депутаты любит позировать с убитыми животными
Видео
Все видео
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Труханов показал на видео развлечения с бутылкой
Труханов показал на видео развлечения с бутылкой
Конституционный Суд рассматривает жалобы украинских артистов
Конституционный Суд рассматривает жалобы украинских артистов
Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино
Готовый фильм "Черный ворон" показали Госкино
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1260
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 531
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2466
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 549
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
суббота, 13 июля 2019 10:36

Порошенко рассказал, о чем Путин говорил с Зеленским

  Комментировать
Порошенко рассказал, о чем Путин говорил с Зеленским
Путин согласился на переговоры с Зеленским, потому что Россия вынуждена выполнить решение Гамбургского суда. Фото: president.gov.uа

Президент России Владимир Путин согласился на телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждение встречи в нормандской формате. Потому что Россия вынуждена выполнить решение Трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге. Он обязал Кремль освободить незаконно захваченных в Азовском море граждан Украины

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в прямом эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Я знаю, что предметом переговоров была подготовка к очередному заседанию Нормандского формата. Путин так легко согласился на переговоры с Зеленским, потому что по моей информации Россия обязана, вынуждена выполнить решение Гамбургского суда по освобождению наших моряков. Они сейчас делают шаги, чтобы сохранить лицо. на 90% есть надежда ... на возвращение наших героев из тюрем Москвы. 24 украинских военнослужащих, которые стали жертвами агрессии Российской Федерации в Керченском проливе. Мне все равно, кто получит от этого дивиденды. Для меня принципиальная позиция, чтобы наши ребята вернулись домой ", - подчеркнул Петр Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины

"По остальным позициям завтра состоится заседание на уровне дипломатических советников во Франции, я и твердо убежден, что после выборов заседание в нормандской формате должны состояться в ближайшее время. Другого формата просто не существует", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

11 июля состоялся первый телефонный разговор Зеленского с Путиным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко рассказал, о чем Путин говорил с Зеленским». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июля

Рок-музыканты собирали деньги для голодных детей

Самое читаемое
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей Просмотров: 29054
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
3
 Просмотров: 28152
&quot;Зачем мне такая министр?&quot; - Зеленский раскритиковал Супрун
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун 14 Просмотров: 17487
Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело
Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело Просмотров: 16038
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
9
 Просмотров: 14494
Общество
Оккупанты ранили 2 украинских защитников
Оккупанты ранили 2 украинских защитников Просмотров: 18
Выходные перед лунным затмением: чем стоит заняться
Выходные перед лунным затмением: чем стоит заняться
 Просмотров: 729
9 ошибок, которые убивают вашу продуктивность за первые 10 минут рабочего дня
9 ошибок, которые убивают вашу продуктивность за первые 10 минут рабочего дня Просмотров: 2115
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
6
 Просмотров: 1008
"Зеленского подставили" - Порошенко об отмене парада
"Зеленского подставили" - Порошенко об отмене парада 1 Просмотров: 3528
Больше всего комментируют
21
В Раду проходят 4 партии. "Слуга народа" и "Оппоплатформа" лидируют
15
"Надо действовать немедленно. У нас есть шанс поднять страну и людей"
14
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун
11
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
7
Опрос Info Sapiens: Партия Порошенко обходит "Оппозиционную платформу"
Голосов: 41491
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua