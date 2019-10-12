Порошенко приветствует из Лондона решение ПЦ Эллады о признании ПЦУ

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Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил признание Украинской православной церкви в Греции.

"Великолепная и вдохновляющая новость из Афин, которая молнией долетела до меня в Лондон на Парламентскую ассамблею НАТО. Православная Церковь Эллады признала Православную Церковь Украина как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей.

С благодарностью приветствуем это решение сестринской Церкви!

Спасибо за неутомимый труд в поддержку Украинской Церкви Вселенскому Патриарху и Константинопольской Церкви-Матери.

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Верю, что в конечном итоге все православные Церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных.

Армия. Язык. Вера. Вот наша сила.

Слава Украине! "- написал Порошенко в Facebook.

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Церковь признали в Афинах, на соборе Священного Синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.