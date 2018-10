Порошенко отреагировал на отставку посла США в ООН

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли ушла с должности. Фото: Голос Америки

Президент Петр Порошенко поблагодарил экс-посла США в ООН Никки Хейли за плодотворное сотрудничество.

"Мы очень благодарны за тесное сотрудничество с послом Никки Хейли в противодействии российской агрессии и отстаивании норм и принципов, на которых базируется Свободный мир. Это вдохновляет, что наше постоянно растущее стратегическое партнерство с США приобретает таких ярких личностей, как посол Хейли", - отметил Порошенко в Twitter.

My genuine gratitude to US Ambassador to the United Nations @nikkihaley. I applaud her energy, dedication and unshaken position in support of Ukraine while, jointly with our US friends, we keep fighting for restoration of our sovereignty and territorial integrity. — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 жовтня 2018 р.

We greatly appreciate the close cooperation with Ambassador @nikkihaley in countering the Russian aggression and defending the norms and principles, upon which the Free World is based. — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 жовтня 2018 р.

It is inspiring that our ever growing strategic partnership with the US enjoys such brilliant personalities as Ambassador Haley. — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 жовтня 2018 р.

9 октября постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли официально ушла с должности. Никки Хейли была сенатором от Южной Каролины. Ее назначили послом Соединенных Штатов в ООН после избрания Дональда Трампа президентом в 2016 году. В течение своей карьеры постоянного представителя США в ООН Хейли высказывала жесткую позицию в отношении России и поддерживала введение санкций. Также Хейли добивалась давления на КНДР, а также наказания для тех, кто сотрудничает с Северной Кореей несмотря на введенные экономические ограничения.