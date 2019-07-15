Попытка реванша плохо закончится для тех, кто будет пытаться ее реализовать - Жадан

Сергей Жадан: вывести людей на улицы могло бы объявление референдума о переговорах с Россией. Говорить о дружбе с РФ, прикрываясь народовластием - просто безумие. Фото: Тарас Подолян

Сейчас к власти пришли люди, которые не чувствуют это общество. Из-за этого не понимают, что делают.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель Сергей Жадан.

"Они - тотально некомпетентны. Страна пять лет находится в состоянии войны, сопротивления, борьбы. Десятки тысяч должны были выехать из дома, потеряли родных и близких, побывавших в плену. Так просто не сдадутся на милость людей с непонятными фантазиями", - считает он.

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Ну мнению писателя, украинцы выйдут на новый Майдан гораздо быстрее, чем думают политики.

"Например, вывести людей на улицы могло бы объявление референдума о переговорах с Россией. Говорить о дружбе с РФ, прикрываясь народовластием - просто безумие. Попытка реванша и демонтажа независимости плохо закончится для тех, кто будет пытаться ее реализовать", - добавляет Сергей Жадан.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнала "Країна" от 18 июня.