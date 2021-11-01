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понедельник, 01 ноября 2021 14:41

"Попала в большую беду" - онкобольной преподавательнице бандуры на операцию нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Наталией Любашенко
  Онкобольной 64-летней Людмиле Кинчар из города Ватутино Черкасской области нужна операция по замене правого сустава. Ее стоимость составляет 110 тыс. грн.
Онкобольной 64-летней Людмиле Кинчар из города Ватутино Черкасской области нужна операция по замене правого сустава. Ее стоимость составляет 110 тыс. грн.

64-летняя Людмила Кинчар из города Ватутино Черкасской области нуждается в операции по замене правого сустава. Женщина онкобольная. Стоимость операции – 110 тыс. грн.

"Людмила Викторовна моя коллега. Она - преподаватель бандуры в нашей художественной школе. Попала в большую беду. Имея онкозаболевание, с которым мужественно борется уже второй год, недавно упала и сломала сустав бедра на правой ноге. Необходима операция по замене сустава, – рассказала Gazeta.ua директор заведения Наталья Любашенко. - Наша Людмила Викторовна очень отзывчивый, добрый, скромный человек. Она большой профессионал своего дела. Более 40 лет работает в нашей школе. Воспитала очень большую плеяду учеников, которые продолжили обучение в высших художественных заведениях и теперь работают не только в Украине, но и за рубежом. Таких людей, как Людмила Викторовна, очень мало на свете. Мы болеем за нее всей душой. На операцию нужно 110 тысяч гривен. Мы собрали средства, сколько могли, но их катастрофически не хватает. Обращаемся к бывшим ученикам, сокурсникам, друзьям, землякам и просто к неравнодушным людям помочь в решении проблемы".

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4149 4991 4649 2622 (дочь Кинчар Татьяна Юрьевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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