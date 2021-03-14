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понедельник, 15 марта 2021 07:00

Понедельник 15-го: почему этот день такой особенный

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Понедельник 15-го: почему этот день такой особенный
Держитесь подальше от авантюрных предложений. Обходите стороной игровые клубы. Фото: pixabay.com

15 марта - особенный день. Если правильно спланируете работу на всю неделю, удастся не только быстро разбогатеть, но и заявить о себе и своих умениях. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не очень доверяйте новым молниеносным идеям, - говорит астрологиня. - Энтузиазм их авторов быстро кончится. Займитесь систематизацией своих достижений и опыта. Цените постоянных проверенных партнеров по бизнесу. Держитесь подальше от авантюрных предложений. Обходите стороной игровые клубы. Азарт ослепляет. А в этот день - особенно. За один вечер можно потерять все свои средства".

Овен

Не изменяйте основного направления деятельности. Это не принесет повышение доходов. Сданы в ремонт вещи не скоро вернутся к вам.

Телец

В вашем распоряжении ограничена сумма. И ею тоже можно выгодно воспользоваться. Для расчетов за предоставленные услуги используйте бартер.

Близнецы

Поступят долгожданные деньги. Можно будет осуществить все необходимые покупки. Не стоит только покупать авто.

Рак

Удачным будет только утро. Вас ждет ряд неоправданных расходов. Будут возникать проблемы с осуществлением денежных переводов.

Лев

Материальное положение не изменится. Руководствуйтесь практическими соображениями во время покупок. Не время для приобретения украшений.

Дева

Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Из-за невнимательности можете оплатить дважды за товар. Не стоит покупать уцененные товары.

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Весы

Больших денежных поступлений не будет. Хозяйничайте экономно. Не стоит пользоваться кредитными карточками.

Скорпион

Сохраняется непростое финансовое положение. Выйти на более высокий уровень заработка не удастся. Список ежедневных расходов растет.

Стрелец

Следите при осуществлении торговых операций. Проверяйте правильность оформления сопроводительной документации. Ошибки в бумагах могут стоить дорого.

Козерог

Вы можете глупо воспользоваться своим финансовым резервом. Лучше не решать имущественных вопросов. Некоторые из решений могут стать новым бременем для вашего бюджета.

Водолей

Ваш счет не пополнится. Рассчитывайте на имеющийся капитал. Приобретение мебели и реконструкцию жилья отложите до следующей недели.

Рыбы

День полезных расходов. Вкладывайте средства в поддержание собственного имиджа. Не отказывайтесь от командировок.

На следующей неделе Украину снова засыплет снегом. В некоторых регионах пройдут дожди, хоть в понедельник, 15 марта температура достигнет 14 градусов тепла.

Автор: Gazeta.ua
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