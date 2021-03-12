Польский чиновник поразил количеством украинцев с местными видами на жительство

Работа в Польше позволяет Украинский получить вид на жительство. Фото: pixabay.com

Более 250 тыс. украинцев имеют действительный вид на жительство в Польше.

Из них около 61% - это люди в возрасте 18-40 лет, 12% - дети и подростки до 18 лет, а люди за 40 лет - около 27%, заявил Якуб Дудзяк с польского Управления по делам иностранцев, передает "Польское радио".

"Примерно 80 процентов украинцев в Польше имеют разрешение на временное проживание, которое может действовать максимум 3 года. Большинство из них выдают в связи с принятием на работу - это примерно 73 процента случаев. Следующими наиболее распространенными целями пребывания в Польше есть семейные вопросы - примерно 12 процентов и образование - примерно 5 процентов", - сказал Дудзяк.

Больше всего украинцев в воеводствах с большими городами. Самыми популярными воеводствами являются: Мазовецкое - 52 тыс. человек, Малопольское - 31 тыс. и Великопольское - 29 тыс.

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Управление отмечает, что приведенные данные не включают лиц, временно находящихся в Польше на основе безвиза или на основании виз. Они также не включают тех, у кого разрешения на временное проживание, срок действия которых временно продлен из-за эпидемии.

Украинские заробитчане не планируют возвращаться работать в Украину. Несмотря на карантин, 93% граждан планируют и в дальнейшем работать за границей, а каждый 3-й ищет предложения на более долгий срок, чем на 1 сезон. Среди украинцев, которые ищут работу, 63% планируют работать за границей или рассматривают такой вариант. Основными причинами называют безработицу в стране, более высокие зарплаты и лучшие условия труда за рубежом.