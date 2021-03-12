Польский чиновник поразил количеством украинцев с местными видами на жительство

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 8019
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 225
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 279
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1836
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 990
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1620
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1584
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 720
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2601
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
6
5
3
4
7
&quot;Бизнес для своих&quot; - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
"Бизнес для своих" - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше
&quot;Такой роскоши не видела нигде&quot; - украинка о переезде в Катар
"Такой роскоши не видела нигде" - украинка о переезде в Катар
Окровавленный бобр приполз в человеческий двор
Окровавленный бобр приполз в человеческий двор
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий
Транспортный коллапс в городе: непогода парализовала Хмельницкий
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
"Новая почта" меняет стоимость доставки и упаковки посылок
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 414
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1836
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
1 Просмотров: 549
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
пятница, 12 марта 2021 12:37

Польский чиновник поразил количеством украинцев с местными видами на жительство

  Комментировать
Польский чиновник поразил количеством украинцев с местными видами на жительство
Работа в Польше позволяет Украинский получить вид на жительство. Фото: pixabay.com

Более 250 тыс. украинцев имеют действительный вид на жительство в Польше.

Из них около 61% - это люди в возрасте 18-40 лет, 12% - дети и подростки до 18 лет, а люди за 40 лет - около 27%, заявил Якуб Дудзяк с польского Управления по делам иностранцев, передает "Польское радио".

"Примерно 80 процентов украинцев в Польше имеют разрешение на временное проживание, которое может действовать максимум 3 года. Большинство из них выдают в связи с принятием на работу - это примерно 73 процента случаев. Следующими наиболее распространенными целями пребывания в Польше есть семейные вопросы - примерно 12 процентов и образование - примерно 5 процентов", - сказал Дудзяк.

Больше всего украинцев в воеводствах с большими городами. Самыми популярными воеводствами являются: Мазовецкое - 52 тыс. человек, Малопольское - 31 тыс. и Великопольское - 29 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии

Управление отмечает, что приведенные данные не включают лиц, временно находящихся в Польше на основе безвиза или на основании виз. Они также не включают тех, у кого разрешения на временное проживание, срок действия которых временно продлен из-за эпидемии.

Украинские заробитчане не планируют возвращаться работать в Украину. Несмотря на карантин, 93% граждан планируют и в дальнейшем работать за границей, а каждый 3-й ищет предложения на более долгий срок, чем на 1 сезон. Среди украинцев, которые ищут работу, 63% планируют работать за границей или рассматривают такой вариант. Основными причинами называют безработицу в стране, более высокие зарплаты и лучшие условия труда за рубежом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польский чиновник поразил количеством украинцев с местными видами на жительство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

656 лет назад основали ведущий университет Европы

Тотальный карантин: закрыли парки, школы и междугороднее сообщение

Владимир Ященко мог прыгать в высоту на 2,5 м

Студенты встали на защиту проукраинского преподавателя

Землетрясение разрушило город

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 173394
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 65975
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 16767
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 14616
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 13932
Общество
Украинские ВВС могут получить новые самолеты
Украинские ВВС могут получить новые самолеты Просмотров: 72
В Европе заговорили о признании Голодомора геноцидом
В Европе заговорили о признании Голодомора геноцидом Просмотров: 162
Дело Приватбанка: после задержания Яценко переписал на семью миллионы
Дело Приватбанка: после задержания Яценко переписал на семью миллионы Просмотров: 261
Ресторанам, которые нарушили карантин, отключат воду и тепло
Ресторанам, которые нарушили карантин, отключат воду и тепло Просмотров: 117
Мороз до -10°С и осадки - синоптики огорчили прогнозом на следующую неделю
Мороз до -10°С и осадки - синоптики огорчили прогнозом на следующую неделю
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
1
Трогательная история: мужчина спас четвероногих с тонущего судна
1
"Шахтер" требует убрать с "Олимпийского" портреты легенд "Динамо"
Голосов: 55532
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть