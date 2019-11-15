Польша пригрозила Германии из-за "Северного потока-2"

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 6201
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 756
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 963
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4572
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1845
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1017
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 918
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3645
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
5
4
5
20
5
Если соседи против, нельзя завести собаку или кошку - украинка рассказала о жизни в Германии
Если соседи против, нельзя завести собаку или кошку - украинка рассказала о жизни в Германии
Назвали имя первенца Зе-депутата Грищука
Назвали имя первенца Зе-депутата Грищука
Настоящие волосы и одежда, как у клиентов – секреты создания кукол
Настоящие волосы и одежда, как у клиентов – секреты создания кукол
Искренние и беззаботные: показали душевные фото с польского села
Искренние и беззаботные: показали душевные фото с польского села
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
Видео
Все видео
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Sony показала украинскую столицу в новой рекламе
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 918
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1332
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3942
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 270
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
пятница, 15 ноября 2019 11:27

Польша пригрозила Германии из-за "Северного потока-2"

  Комментировать
Польша пригрозила Германии из-за &quot;Северного потока-2&quot;
Польша готова к юридическим шагам касательно Германии из-за строительства Северного потока-2. Фото: eimg.pravda.com

Польша готова применить юридические шаги касательно Германии.

Это произойдет в случае, если Берлин не будет учитывать интересы Польши при осуществлении газовой директивы ЕС в Германии по Nord Stream 2, об этом заявил в Варшаве глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк.

"Если, по нашему мнению, не будет осуществлен глубокий анализ влияния инвестиции на рынок и безопасность сопредельных стран (в рамках имплементации газовой директивы ЕС в Германии по регулированию Nord Stream 2 - ред.), То мы оставляем за собой возможность применить соответствующие юридические шаги" , - отметил Возняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия получила последнее разрешение на строительство "Северного потока-2"

По его словам, в газовой директиве ЕС есть норма о том, что при любых шагах по Nord Stream 2 национальный регулятор должен учитывать безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынков сопредельных стран.

Польский чиновник уверяет, что если Германия будет придерживаться этого положения, то Польша будет чувствовать себя безопасно.

Возняк добавил, что Варшава уже реагировала на отсутствие такого анализа в случае газопровода OPAL (наземное продолжение Nord Stream 2 территории Германии - ред.).

Парламент Германии разработал изменения в законодательство, которые должны были освободить "Северный поток-2" российского Газпрома от ограничений. 13 ноября Бундестаг голосовал соответствующий вопрос.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правки по освобождения "Северного потока-2" от ограничений не прошли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша пригрозила Германии из-за "Северного потока-2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Украинцев призвали к восстанию

Ввели русифицированное правописание

Табаком лечили 36 болезней

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 48552
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 16137
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 4 Просмотров: 10431
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
7
 Просмотров: 9946
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
Грузовик сбросил в кювет школьный автобус: 12 детей погибли
9
 Просмотров: 8514
Общество
Дело бронежилетов: арестовали последнего подозреваемого
Дело бронежилетов: арестовали последнего подозреваемого Просмотров: 54
В новой игре от NASA можно управлять космическим кораблем
В новой игре от NASA можно управлять космическим кораблем Просмотров: 27
"Майдан забвению не подлежит": родственники Небесной сотни пикетировали на Банковой
"Майдан забвению не подлежит": родственники Небесной сотни пикетировали на Банковой Просмотров: 63
Прогноз погоды на выходные: синоптики рассказали, стоит ли ждать сюрпризов
Прогноз погоды на выходные: синоптики рассказали, стоит ли ждать сюрпризов Просмотров: 639
"Вы не людей возвращаете, а желудки" - заявления Сивохо о Донбассе разозлили украинцев
"Вы не людей возвращаете, а желудки" - заявления Сивохо о Донбассе разозлили украинцев 1 Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
11
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
4
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
3
Вузам могут позволить преподавать на русском
3
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
Голосов: 47006
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua