Польша планирует ввести новые правила для пересечения границы

До сих пор в Польше требовали отрицательный тест на коронавирус только у граждан третьих стран. Фото: pixabay

К концу недели власть Польши обещает ввести новые правила въезда в страну.

Людей будут впускать во всех направлениях, только когда у них есть отрицательный тест на коронавирус, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

Если теста не будет, то таких лиц посадят на десятидневный карантин.

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"Мы думаем сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали. Службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны", - заявил Недзельский.

До сих пор в Польше требовали отрицательный тест на коронавирус только у граждан третьих стран. Для жителей из стран ЕС карантин не был нужен.

Для граждан Украины не откроют границы страны Европейского Союза для безвизовых поездок еще несколько месяцев.