Польша отреагировала на расследование смерти Дмитрия Никифоренка

Дмитрий Никифоренко умер в польском вытрезвителе. Фото: novynarnia.com

Украина направила Польше ноту из-за смерти 25-летнего Украинский Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве. Его задержали польские полицейские и пытали, за одной из версий следствия. В документе выразили просьбу беспристрастно расследовать обстоятельства гибели гражданина Украины. Дело находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Об этом сообщает Twitter посол Украины в Польше Андрей Дешиц.

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели Украинская во Вроцлаве", - написал он.

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Вицеминистр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик подчеркнул важность расследования смерти этого человека в вытрезвителе.

"Уже есть реакция. В Любене началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить это дело. Там есть разные показания. Если говорить о ситуации с вытрезвителя, то часть полицейских уже наказаны. Виновных нужно строго наказывать, но с другой стороны, нельзя прибегать к коллективной ответственности", - сказал политик.

Дмитрий Никифоренко скончался 30 июля, однако подробности трагедии стали известны только сейчас. Он возвращался автобусом домой после посиделок с коллегами. Мужчина был нетрезв. По одной из версий, он заснул в транспорте, по другой - вел себя странно и бился головой об окно. Водитель вызвал полицию, и Украинская доставили в вытрезвитель. Журналисты получили доступ к видео с камер наблюдения из вытрезвителя, и пишут, что насилие к мужчине применили необоснованно.