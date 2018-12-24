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понедельник, 24 декабря 2018 12:38

Польша может потерять полмиллиона украинских работников

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Польша может потерять полмиллиона украинских работников
Польша боится оттока украинских работников Фото: 1NEWS.COM.UA

Часть украинских гастарбайтеров в Польше может уехать работать в Германию.

Отток может составлять полмиллиона граждан, говорится в сообщении Die Welt.

Причина тому законопроект, который правительство ФРГ утвердило 9 декабря. Документ предусматривает отмену с 2020 года приоритета для граждан Германии и других стран Евросоюза при приеме на работу. Если его одобрит Бундестаг, квалифицированные работники из Украины получат возможность легально трудоустроиться в Германии.

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Сейчас в Польше проживает около 2 млн украинских трудовых мигрантов. При наихудшем сценарии для соседей - страну покинет миллион рабочих. Это нанесет серьезный ущерб польской экономике, считает Союз предпринимателей и работодателей Польши.

Союз предпринимателей и работодателей призвал польское правительство усовершенствовать миграционное законодательство с целью привлечения иностранных рабочих.

На постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины. Самое большое число украинцев зарабатывает на жизнь в Польше, сообщил министр соцполитики Андрей Рева.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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