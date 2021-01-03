Польша и Великобритания отныне для нас в "красной" зоне - МОЗ обновило список

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран с "красной" и "зеленой" зоной с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 тыс населения.

Обновленная информация размещена на сайте Минздрава.

В "красном" списке сейчас 49 стран, среди которых добавились Великобритания и Польша. Также в списке остаются Германия, Чехия, США, Черногория, Молдова, Грузия, Венгрия, Португалия, Турция, Румыния, Кипр.

В "красной" зоны вошли страны, где показатель заболеваемости 100 тыс населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. На прошлой неделе этот показатель для Украины составлял 315,3.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

В "зеленой" зоны входят 194 страны, в частности, соседние Беларусь, Россия, а также Франция, Испания, Бельгия, Канада, Китай.