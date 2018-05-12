Политзаключенный Алесандр Кольченко 13 дней провел в ШИЗО

Александр Кольченко отбывает наказание в колонии Копейска. Фото - Facebook

Осужденный в РФ по сфабрикованному обвинению в террористической деятельности украинец Александр Кольченко 13 суток провел в штрафном изоляторе колонии города Копейска, Челябинской области.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook со ссылкой на российскую правозащитницу Татьяну Щур.

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По мнению правозащитницы, очередное наказание украинского политзаключенного Олександра Кольченко связано с усилением режима в колонии в связи с майскими праздниками и присягой президента РФ.

"В 2018 году крымчанина уже в третий раз помещают в штрафной изолятор, - пишет администратор группы. - В марте Кольченко также 13 дней провел в ШИЗО за якобы передвижения без охраны по тем местам, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны. Это библиотека и столовая. А на Новый год Александр находился в изоляторе за "нарушение формы одежды", потому что не пришил бирку с фамилией на одежду, временно заменял выстиранная к празднику бушлат".

Украинский активист Александр Кольченко и режиссер Олег Сенцов были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по сфабрикованному обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.