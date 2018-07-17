Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным

Сергей Таран: Трамп непредсказуем и может пойти навстречу Кремлю. Но у него это не получится, ведь окончательную политику США формирует Конгресс. Фото: Гордон

У президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным слишком разные взгляды относительно ситуации в Украине. Поэтому война на Донбассе затянется.

Об этом Gazeta.ua сказал политический эксперт Сергей Таран, комментируя встречу президентов в Хельсинки.

"Не стоило надеяться на какие-то договоренности. Путин и Трамп не могли прийти к какому-то общему выводу, который бы реально мог изменить ситуацию. Украинская тематика - самая сложная для компромисса между Соединенными Штатами и Россией. Они могут договориться по конфликту в Сирии, политики в отношении КНДР, мировому ядерному оружию. Но не по Украине. Здесь слишком разные позиции. Стороны даже не заявляли публично о возможности становления общего видения ситуации", - объясняет он.

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Эксперт считает, что после этой встречи для украинцев есть две новости.

"Плохая заключается том, что война на Востоке затянется надолго. От Трампа и Путина судьба Донбасса зависит очень сильно. Пока они не договорятся окончательно, завершить конфликт будет трудно. Хорошая новость заключается в том, что позиция Америки, как страны, четкая. Они выступают на стороне Украины. Трамп непредсказуем и может пойти навстречу Кремлю. Но у него это не получится, ведь окончательную политику США формирует Конгресс. И он запретил президенту снимать или ослаблять санкции с России", - говорит эксперт.

Когда обсуждали "Северный поток-2", Путин сказал, что не прекратит транзит газа через Украину, даже если его построят.

"В это можно частично верить. Он неоднократно говорил об этом. Транзита через "Северный поток-2" не хватит, чтобы обеспечить газом всю Европу. К тому же Германия, которая является главным бенефициаром построения газопровода, настаивала на этом. Но транзит через Украину уменьшится - это негативно, а влияние России на Европу увеличится. Путин сможет шантажировать украинских руководителей, что будет минимизировать транзит газа через нашу территорию и таким образом будет иметь еще один рычаг влияния", - считает Сергей Таран.

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Поведение Трампа на пресс-конференции возмутила многих, подчеркнул политолог.

"Он сейчас очень не популярен в Америке. В первую очередь потому, что опроверг тезис о вмешательстве России в выборы президента США. В такой ситуации трудно вести какую политику, ведь его не поддерживают не только обычное население. Правительство Соединенных Штатов также недовольно лояльностью и уступчивостью Трампа по отношению к Путину", - добавил он.

16 июля в столице Финляндии, Хельсинки, состоялась встреча президента Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Лидеры говорили более двух часов, после чего вышли на совместную пресс-конференцию. Поднимались вопросы Сирии, "Северного потока-2", вмешательство РФ в американские выборы. Об Украине говорили мало.