Полиция задержала псевдоминера супермакета

Псевдоминера суперкаркета задержано. Фото: Сегодня

Киевские правоохранители задержали псевдоминера одного из гипермаркетов в Дарницком районе, ему грозит до шести лет заключения.

"Киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета. "Шутнику" грозит до шести лет заключения", - говорится в сообщении МВС в Facebook.

Правоохранители в результате осмотра объекта не обнаружили никаких подозрительных предметов и веществ.

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Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что в магазине на ул. Здолбуновской заложена взрывчатка.