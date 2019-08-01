Полиция задержала псевдоминера супермакета

Киевские правоохранители задержали псевдоминера одного из гипермаркетов в Дарницком районе, ему грозит до шести лет заключения.
"Киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета. "Шутнику" грозит до шести лет заключения", - говорится в сообщении МВС в Facebook.
Правоохранители в результате осмотра объекта не обнаружили никаких подозрительных предметов и веществ.
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Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что в магазине на ул. Здолбуновской заложена взрывчатка.
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