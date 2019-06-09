Полиция задержала группу пограничников, которые за взятки работали с "евробляхерами"

Задержали пограничников за сотрудничество с евробляхерами. Фото: Корреспондент

В Черновицкой области полиция разоблачила несколько человек в организации международной коррупционной схемы ввоза транспортных средств на иностранной регистрации.

В схеме были задействованы таможенники, пограничники и работники таможенной службы другой страны. После беспрепятственного пересечения границы авто на еврономерах требовали и получали взятки, говорится в сообщении Национальной полиции.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали многочисленные факты получения таможенниками и пограничниками взяток.

7 июня фигурантов были задержаны, в частности, инспектор таможенного поста "Кельменцы" был задержан непосредственно при получении очередного "транша". Проводятся неотложные следственные действия.

22 февраля в Украине завершился срок льготного растаможивания "евроблях" - когда оформить пригнанное из-за границы авто можно было с 50-процентной скидкой. В то же время легализовать "евробляху" можно было еще до мая, но по полному тарифу.