Полиция рассказала о нарушениях на День памяти

За день правоохранители открыли три уголовных дела и составили один административный протокол. Фото: Нацполиция

9 мая правоохранители открыли три уголовных производства за использование символики тоталитарных режимов.

Составили также один админпротокол. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

Так, в Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой.

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В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке один из сотрудников разместил флаг красного цвета с коммунистической символикой.

В Запорожье возле памятника "Воинам-автомобилистам" неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью "Полк победы 1941-1945".

В Киеве полицейские также составили админпротокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий.

9 мая правопорядок в Украине обеспечивают более 12 500 правоохранителей. Особое внимание уделяется карантинным мероприятиям.