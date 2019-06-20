Полиция открыла 6 дел о нарушениях на выборах

Полицейские разбираются с нарушениями на выборах. Фото: brd24.com

Полиция открыла 3 дела связанных с нарушением избирательного законодательства и 3 - с нарушениями на выборах.

"С начала избирательной кампании в полицию поступило 203 сообщения о нарушениях. Среди них наиболее многочисленные - это подкуп избирателей - 50 фактов и нарушение установленных правил агитации - 111 фактов. По информации из этих сообщений следователи полиции открыли 6 уголовных производств", - заявил руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Полицейские составили семь протоколов о совершении административных правонарушений.

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"Кроме этого, для отработки алгоритма действий при обеспечении общественной безопасности на выборах в ближайшее время во всех территориальных подразделениях Национальной полиции пройдут обучение", - говорится в сообщении.

За незаконное использование избирательного бюллетеня мужчину оштрафовали на 1700 грн. 21 апреля он пришел на выборы президента в школу №10 в Броварах Киевской области. Получил под роспись избирательный бюллетень.