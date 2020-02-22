Полицейского задержали на взятке

Правоохранитель требовал $ 3 тыс. за закрытие дела. Фото: ГБР

Начальника одного из отделов Главного управления Нацполиции Украины в Волынской области задержали на взятке.

Правоохранитель требовал и получил $3 тыс. в обмен на закрытие уголовного производства и не изъятие транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Полицейского задержали при получении взятки.

"В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.

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Во Львове правоохранители задержали начальника отдела областного управления Госпродпотребслужбы. На предпринимателей-нарушителей за взятку не накладывали штрафы за выявленные в ходе проверки нарушения.