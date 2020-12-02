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среда, 02 декабря 2020 22:36

Полицейским, которые избили двух ветеранов АТО, сообщили о подозрении

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Полицейским, которые избили двух ветеранов АТО, сообщили о подозрении
Трое полицейских причинили телесные повреждения двум 36-летним мужчинам. Фото: Нацполиция

Правоохранителям, которые избили мужчин в центре Львова сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Гал-инфо в пресс служба Львовской областной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту хулиганства, совершенного группой лиц, сообщено о подозрении трем работникам Национальной полиции (ч.2 ст.296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, 16 ноября этого года трое сотрудников полиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19-20 лет навеселе во внерабочее время на проспекте Свободы, грубо нарушая общественный порядок, при внезапном конфликта причинили телесные повреждения двум 36-летним мужчинам.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры предосторожности.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

В понедельник, 16 ноября во Львове на проспекте Свободы около полуночи, на двух активистов и ветеранов АТО Андрея Мочурада и Виктора Бараника напали трое парней. Нападение было без всякого повода.

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