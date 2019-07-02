Полицейские, причастные к убийству ребенка, останутся под стражей

Полицейские убили ребенка, стреляя в банки. Фото: РБК

Полицейского Ивана Приходько, который подозревается в убийстве ребенка в Переяслав-Хмельницком, оставили под стражей. Такое решение вынес Киевский апелляционный суд.

4 июня 2019 Приходько был арестован на два месяца. Это решение было обжаловано защитой. Апелляционный суд 1 июля решил, что вердикт суда первой инстанции должен остаться без изменений, а жалоба - без удовлетворения.

Ранее аналогичное решение было вынесено по делу об обжаловании ареста другого подозреваемого по этому делу полицейского - Владимира Петровца.

Двое подозреваемых полицейских вины в убийстве ребенка не признают, со следствием не сотрудничают.

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Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое пьяных полицейских решили развлечься и пострелять в банки. По стечению обстоятельств под пулю попал 5-летний Кирилл Тлявов. Парня доставили в больницу в Киеве. Вскоре он умер. 1 июня следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство. 2 июня полицейским объявили подозрение. Весть о "развлечениях" правоохранителей и смерть ребенка возмутила общество. Вечером 3 июня под зданием МВД люди организовали акцию. После этого стало известно об отстранении руководства районной и областной полиции.