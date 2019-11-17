Полицейские "крышевали" наркоторговлю

Задержали полицейских, которые покрывали наркоторговцев. Фото: СБУ

В Краматорске разоблачили сотрудников полиции, которые требовали деньги за покрытия наркоторговца.

Крышеванием занимались сотрудники Краматорского ОП ГУНП в Донецкой области, которые требовали от украинца взятку в размере 50 тыс. гривен, передает пресс-служба ГБР.

"Следователи Краматорского ОП ГУНП в Донецкой области провели обыск, во время которого в квартире подозреваемого были обнаружены бумажный сверток с наркотическим средством - каннабис. После этого следователи Краматорского ОП потребовали - передать взятку в размере 50 тыс. гривен, за уклонения от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские потребовали перечислить деньги на карту третьего лица. 16 ноября, после передачи второй части взятки в размере 20 тыс. гривен, следователей задержали оперативники спецподразделения СБУ и следователи ГБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грымчаку продлили арест

Правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления.

Сотрудники СБУ разоблачили преступную группу, которая экспортировала незаконно вырубленную древесину из Ивано-Франковской и Буковины.