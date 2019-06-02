Полицейские, которые подозреваются в ранении ребенка, задержаны

Задержали полицейских, которые стреляли в ребенка. Фото: ТСН

Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком - задержаны полицией в порядке статьи 208 УПК.

Полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в Facebook глава Нацполиции Сергей Князев.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - сообщил Князев.

Раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

"Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичным полицейским выдали новое оружие

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.